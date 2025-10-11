|說明
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 2997靜星｜彈性繩．手鍊 - 星星 白色戴起來純潔有氣質
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 2997流金歲月．鋯石戒指｜戒指 - 金色 款式設計好看，喜歡💕
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 6120說不出口的話｜錶帶扣．手鍊 - 銀色 銀色搭配鑽，真是閃亮亮～
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0043一心一意｜項鍊 - 銀色 好搭，秀氣，很喜歡
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0043Azure Dreams｜6件組耳環 - B款, 耳針 物超所值，買了2組自行搭配
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 8391Big Dipper｜縮口鍊．手鍊 - 銀色 精緻漂亮！水藍色系列的飾品真的比較少見，而且鎖扣鏈設計第一次看到，方便又可愛～
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 2325我戀愛了｜開口戒．戒指 - 粉紅 很可愛!發貨快速
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0069月亮代表我的心｜不對稱免後扣．耳環 - 金色, 純銀耳針 讚到不能在讚
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0069美人計｜6件組耳環 - 金色, 純銀耳針 喜歡耳環樣式的感覺
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0069Ocean Princess｜耳環 - 彩色, 耳針 很喜歡這圖案的配色
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0069Frozen｜耳環 - 銀色, 耳針 圖案很可愛
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 0069耳邊宇宙｜耳環 - 粉紅, 耳針 好看，是我愛的顏色
- 評分 4 滿分 5訂單末4碼: 9291克卜勒｜6件組耳環 - 金色, 純銀耳針 很美美美美
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 9132遇見｜磁吸．項鍊 - 愛心 磁吸設計，真的是手殘人必備，這條很好看
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 1943【限購】圓舞曲｜雙鍊磁吸．手鍊 - 珍珠 淡水珍珠，質感很好，小小的華麗不浮誇，很喜歡😍
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 3615【限購】圓舞曲｜雙鍊磁吸．手鍊 - 珍珠 第一次戴磁吸式的手鍊，好方便!一隻手快速戴上沒問題
- 評分 4 滿分 5訂單末4碼: 7018小王子｜耳環 - 金色, 耳針 可愛設計，適合假日出遊約會佩戴。
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 7018在這星球裡｜不對稱．耳環 - 金色, 純銀耳針 低調奢華風，上班約會都適合佩戴！
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 7018Ocean Princess｜耳環 - 彩色, 耳針 超夢幻的耳環，深深被吸引，立馬手刀下單～
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 7018【限量】小美好｜耳環 - 彩色, 耳針 簡單的設計，卻讓人感覺很夢幻，上班、約會兩相宜！
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 7018舞動人生｜轉珠．2way耳環 - 銀色, 純銀耳針 簡單輕巧，適合上班佩戴！
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 9474LIST.U｜純銀飾品拭銀布．顏色隨機 尚未使用 看起來不錯
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 9474List.U | 包裝盒 -小 盒子可以送禮使用很可愛
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 9474祈禱｜耳環 - 銀色, 純銀耳針 超級喜歡這個款式
- 評分 5 滿分 5訂單末4碼: 9474圈住你｜耳環 - 銀色, 純銀耳針 但出門朋友說很好看